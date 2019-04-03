Стала известна дата прощания с советским актером Алексеем Булдаковым

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-03T17:28:41+03:00

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О дате прощания с известным советским актером Алексеем Булдаковым рассказала подруга семьи артиста Татьяна Руднева.

Гражданская панихида состоится в воскресенье в московском Доме кино, сообщает "ТАСС".

- Мы сейчас в посольстве, решаем вопрос о возвращении тела Алексея Ивановича в Россию, оформляем все документы. Надеемся, что прощание пройдет в воскресенье в Доме кино, - подчеркнула женщина.

Напомним, народный артист России Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни в Монголии. В день смерти он должен был возвращаться в Россию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что знаменитые актеры Михаил Пореченков и Вилле Хаапасало выразили свои соболезнования в связи со смертью Алексея Булдакова. Артисты подчеркнули, что актер был человеком с "потрясающим чувством юмора".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701020" frameborder="0"></iframe> Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет

ИСТОЧНИК KP.RU