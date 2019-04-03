В Росавиации предложили возобновить авиасообщение между Россией и Украиной
Росавиация предложила возобновить авиационное сообщение между Россией и Украиной. По словам представителя ведомства, данная инициатива стала ответом на запрет правительством Украины частных рейсов в Россию.
"Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", - приводит агентство РИА Новости слова представителя Росавиации.
В 2015 году украинские власти запретили российским авиакомпаниям выполнять рейсы на территорию страны, на что Москва ответила аналогичными шагами. Ранее сайт kp.ru сообщал о запрете прямого частного авиасообщение между Россией и Украиной, введенном украинскими властями в эту среду.
Новый запрет, введенный уже украинскими властями, уже прокомментировали в Госдуме. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, речь идет о "политическом демарше".
ИСТОЧНИК KP.RU