Прокурор по делу футболистов Кокорина и Мамаева находится под государственной защитой
Светлана Тарасова, прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Гособвинитель приехала на предварительное заседание по делу двух спортсменов в Пресненский суд под усиленной охраной ОМОНа. В связи с каким именно делом женщина находится под госзащитой, следствие не уточняет, сообщает "ФАН".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что стало известно о том, что Светлана Тарасова в феврале этого года получила от неизвестных записку с угрозами. Напомним, женщина вела дела бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он получил 8 лет колонии строгого режима и штраф более 48 млн рублей за получение взятки. Также прокурору принадлежало дело о беспорядках на Хованском кладбище, которые произошли в мае 2016 года. Тогда в результате массовой драки погибли три человека. Фигурантам дела дали сроки от трех до 11 лет.
Мамаев и Кокорин.
ИСТОЧНИК KP.RU