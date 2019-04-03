2019-04-03T17:41:32+03:00
Общество

Прокурор по делу футболистов Кокорина и Мамаева находится под государственной защитой

Ранее Светлана Тарасова получала записки с угрозами от неизвестных
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Прокурор по делу футболистов Кокорина и Мамаева находится под государственной защитой Фото: Станислав Красильников/ТАССПрокурор по делу футболистов Кокорина и Мамаева находится под государственной защитой Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Светлана Тарасова, прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Гособвинитель приехала на предварительное заседание по делу двух спортсменов в Пресненский суд под усиленной охраной ОМОНа. В связи с каким именно делом женщина находится под госзащитой, следствие не уточняет, сообщает "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что стало известно о том, что Светлана Тарасова в феврале этого года получила от неизвестных записку с угрозами. Напомним, женщина вела дела бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он получил 8 лет колонии строгого режима и штраф более 48 млн рублей за получение взятки. Также прокурору принадлежало дело о беспорядках на Хованском кладбище, которые произошли в мае 2016 года. Тогда в результате массовой драки погибли три человека. Фигурантам дела дали сроки от трех до 11 лет.

Мамаев и Кокорин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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