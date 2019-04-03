Ученые: работа в ночную смену приводит к нарушению метаболизма

СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-03T17:47:48+03:00

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Работа в ночное время может нанести существенный вред организму. С таким заявлением выступили ученые из Университета Дели. По их словам, активность в темное время суток может привести к нарушению метаболизма.

Специалисты пригласили принять участие в исследовании медицинских работников в возрасте от 20 до 40 лет, у которых до начала эксперимента был зафиксирован нормальный уровень сахара в крове. Всех добровольцев разбили на две группы. В первую вошли те, у кого в течение месяца было не менее четырех ночных смен. Во второй же группе оказались медработники, которым не приходилось жертвовать сном ради дежурств.

В результате, выяснилось, что у врачей, которые привыкли работать в ночную смену, уровни инсулина и триглицеридов (жиров) в крови отклонялись от нормы. На основе этих данных специалисты предположили, что при долгосрочной работе по ночам человек может приобрести серьезные проблемы с метаболизмом и нарушение работы сердечной системы, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU