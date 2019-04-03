Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-03T18:19:27+03:00

Легендарный спортсмен был доставлен в больницу после встречи с Килианом Мбаппе

Изменить размер текста: A A

Легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован в Париже.

Спортсмен был доставлен в больницу с судорогами и высокой температурой после встречи с французским футболистом Килианом Мбаппе.

На данный момент 78-летний бразилец находится в больнице в качестве меры предосторожности, сообщает радио RMC Sport.

Бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту (более известный под псевдонимом Пеле) в разное время играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии. Пеле - единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале прошлого года в Бразилии госпитализировали футболиста Пеле. По данным СМИ, 77-летний «король футбола» попал в больницу после того, как потерял сознание вследствие сильного истощения.

Сэйв Гордона Бэнкса после удара Пеле.

ИСТОЧНИК KP.RU