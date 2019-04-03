Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям

СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-03T17:55:30+03:00

Об этом президент России заявил в ходе переговоров с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым

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Президент России Владимир Путин предложил возвести в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. В ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым российский лидер отметил, что в настоящий момент сотрудничество между Москвой и Нур-Султаном в области мирного атома развивается.

"Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имея в виду прежде всего возможность сооружения АЭС по российским технологиям", - приводит ТАСС слова Путина.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию является его первой официальной поездкой с момента принесения им президентской присяги. Как ранее сообщал сайт kp.ru, Токаев занял свой пост после заявления первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который управлял страной в течение почти 30 лет, о добровольном уходе в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU