2019-04-03T18:05:21+03:00
Звезды

В сети Появился трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли

На экраны картина выйдет 4 октября 2019 года
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Роль Джокера исполнил актер Хоакин Феникс.Роль Джокера исполнил актер Хоакин Феникс.Фото: YouTube
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Накануне YouTube канал Warner Bros.Pictures опубликовал дебютный трейлер фильма "Джокер", описывающий жизнь культового злодея комиксов DC.

Фильм расскажет о начале криминального пути Джокера, самого опасного суперзлодея вселенной DC. Некогда Артур Флек был скромным и неприметным жителем огромного города. Он возвращается домой после продолжительного отсутствия и решает продолжить карьеру комика, которая тут же не задается. Однако неожиданно вся его жизнь переворачивается на 180 градусов. Артур превращается в кровожадного убийцу и маньяка, который, скрываясь под маской клоуна, держит в страхе весь город.

Главную роль в фильме сыграет голливудская звезда Хоакин Феникс, также известный по картинам "Гладиатор" и "Мастер" А режиcсером и сценаристом фильма выступит Тодд Филлипс.

Первый трейлер Джокера с Хоакином Фениксом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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