2019-04-03T18:05:14+03:00
Общество

Минтранс не будет вводить ограничения габаритов ручной клади

Об этом заявил заместитель министра транспорта России Александр Юрчик
Александр ДЖУМАЕВ
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Министерство транспорта России не будет вводить ограничения на габариты ручной клади при авиаперевозках.Министерство транспорта России не будет вводить ограничения на габариты ручной клади при авиаперевозках.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Министерство транспорта России не будет вводить ограничения на габариты ручной клади при авиаперевозках. Тем не менее, отечественные авиакомпании сохранят за собой такое право.

"У нас существуют правила. Мы изучали эту возможность – ввести какие-то габариты. Это практически невозможно. Технологически невозможно", - цитирует ТАСС заместителя главы министерства транспорта Александра Юрчика, курирующего в министерстве авиационный блок.

Чиновник уточнил, что в случае введения соответствующих ограничений пришлось бы ввести "размер габарита ручной клади чуть ли не под каждое отдельное воздушное судно". В связи с этим Минтрансом было установлено, что каждый авиаперевозчик будет самостоятельно устанавливать правила перевозки ручной клади в соответствии с требованиями безопасности и типом самолета, на котором выполняется рейс, добавил Юрчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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