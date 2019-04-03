В Совфеде предложили изменить выплаты при рождении детей

СЕГОДНЯ 18:10 2019-04-03T18:10:06+03:00

Сенаторы предлагают выплачивать по 50 тысяч за третьего и последующих детей.

Предлагается выплачивать по 50 тысяч на третьего и последующих детей

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В Совете Федерации подготовили новый законопроект о многодетных семьях. Сенаторы предлагают выплачивать по 50 тысяч за третьего и последующих детей. Пока такая выплата производится только при рождении третьего ребенка.

Кроме того, депутаты подготовили ряд новых льгот для многодетных семей. Сейчас эти льготы действуют только в некоторых регионах, но предлагается распространить их на всю Россию. В первую очередь, это скидка 30% на коммунальные услуги. Также, дети из многодетных семей должны получить право бесплатного проезда в общественном транспорте и пригородных автобусах. А школы обязаны предоставить им бесплатное питание, пишет Парламентская газета.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что Владимир Путин призвал уменьшить налоги для многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU