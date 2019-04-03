В Конгрессе США рассматривается законопроект о блокировке активов российских банков

СЕГОДНЯ 18:38 2019-04-03T18:46:26+03:00

Также принятый закон запретит российским политикам и олигархам въезд на территорию Соединенных Штатов Америки

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В конгрессе США рассматривается новый законопроект по санкциям против России. Он предполагает блокировку активов одного из четырех крупнейших российских банков.

Ограничительные меры могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка или Россельхозбанка.

Более того, предложенный конгрессу США законопроект предлагает блокировку активов "высокопоставленных политиков и олигархов" России и запрет на въезд на территорию Соединенных Штатов Америки.

Также известно о том, что новый законопроект предлагает ввести очередные санкции до подтверждения, что Россия не вмешивалась в выборы в США минимум два цикла подряд.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что США закупают у России ракетные двигатели, несмотря на санкции. Глава "Роскосмоса" заявил в эфире радио "Комсомольская правда", что некоторые российские предприятия космической отрасли являются первыми в мире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/517451" frameborder="0"></iframe> Алексей ЧАЛЫЙ: Пусть санкции США будут хоть вечными, Крым мы все равно никогда не отдадим!.Ровно год назад в Кремле был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РоссииЕвгения ГУСЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU