2019-04-03T19:09:05+03:00
Экономика

Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона

Инициатива направлена прежде всего против так называемого "зарплатного рабства"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона.Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центробанк начал разрабатывать новый способ начисления зарплаты сотрудникам. Он подразумевает использование Системы быстрых платежей (СБП) - сервиса, который позволяет клиентам разных банков переводить друг другу деньги по номеру телефона.

Новый метод будет работать следующим образом: компания будет отправлять в свой банк список сотрудников и их номера телефона. Затем СБП будет переводить деньги по номеру телефона в тот банк, который выбрал сам клиент.

Такой способ направлен, прежде всего, на избавление от так называемого "зарплатного рабства", когда сотрудники вынуждены выбирать тот банк, с которым сотрудничает их работодатель. По мнению зампреда ЦБ Ольги Скоробатовой это существенно облегчит процесс начисления зарплат, так сотрудники смогут сами выбрать удобный для себя банк. Также Скоробатова отметила, что многие банки уже поддержали инициативу, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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