СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-03T19:05:17+03:00

Владимир Путин расписался на капоте одного из "Мерседесов" в Подмосковье Фото: REUTERS

Ранее президент РФ приехал на открытие завода Mercedes-Benz на российском лимузине "Аурус"

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На завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье приехал президент РФ Владимир Путин. Недавно российский глава сменил Mercedes-Benz Pullman на Aurus.

На нем Путин и приехал в Есипово. На новом заводе Путин посмотрел сборку седанов Mercedes Е-класса и расписался на капоте одной из машин.

К слову, в Есипове президенту показали кузовной цех, где детали будущей машины свариваются в кузов, монтажную линию, где непосредственно идет сборка автомобилей, а также участок, на котором ходовая часть автомобиля соединяется с кузовом, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes на «Аурусе». Немецкая компания открыла свое производство в парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700984" frameborder="0"></iframe> Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине Aurus.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU