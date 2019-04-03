Владимир Путин расписался на капоте одного из "Мерседесов" в Подмосковье
На завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье приехал президент РФ Владимир Путин. Недавно российский глава сменил Mercedes-Benz Pullman на Aurus.
На нем Путин и приехал в Есипово. На новом заводе Путин посмотрел сборку седанов Mercedes Е-класса и расписался на капоте одной из машин.
К слову, в Есипове президенту показали кузовной цех, где детали будущей машины свариваются в кузов, монтажную линию, где непосредственно идет сборка автомобилей, а также участок, на котором ходовая часть автомобиля соединяется с кузовом, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes на «Аурусе». Немецкая компания открыла свое производство в парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья.
Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на лимузине Aurus.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU