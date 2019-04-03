В Ингушетии построят первый драмтеатр: проект прошел госэкспертизу

СЕГОДНЯ 19:56 2019-04-03T19:56:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект строительства первого в Ингушетии драматического театра получил одобрение государственной экспертизы. В конце апреля Минэкономразвития РФ рассмотрит вопрос о его включении в Федеральную адресную инвестиционную программу, сообщается на сайте Правительства республики. Здание нового Русского музыкально-драматического театра разместится в 17-м микрорайоне столицы республики Магаса. Театральный зал будет рассчитан на 650 зрительских мест. Планируется, что в театре будут проходить не только театральные спектакли, но и концерты, выставки и другие культурно-массовые мероприятия.

Пятиэтажное здание театра будет обустроено по последнему слову техники: в зрительном фойе установят два лифта, еще один появится возле артистических уборных. Сцена с порталом размером 11 на 7,5 метров будет оснащена вращающимся кругом диаметром 12 метров. При этом сцена спроектирована так, что оркестровую яму можно будет перекрывать и использовать пространство в театральном действии.

В 2015 году проект строительства Русского музыкально-драматического театра вошел в перечень поручений Президента РФ. Кроме того, в Магасе в ближайшие годы будут построены государственная филармония Республики Ингушетия, республиканский театрально-культурный комплекс, республиканский музей краеведения, Национальная библиотека. Также запланировано строительство здания государственного колледжа искусств в Назрани.

ИСТОЧНИК KP.RU