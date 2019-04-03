2019-04-03T20:20:20+03:00
В мире

Столтенберг заявил, что НАТО будет вести диалог с РФ для решения вопросов контроля за вооружениям

Генсек Альянса отметил, что "изолировать Россию никто не собирается"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Столтенберг заявил, что НАТО будет вести диалог с РФ для решения вопросов контроля за вооружениямСтолтенберг заявил, что НАТО будет вести диалог с РФ для решения вопросов контроля за вооружениямФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен вести диалог с РФ для решения вопросов контроля за вооружениям.

При этом он отметил, что "изолировать Россию никто не собирается".

Напомним, ранее представитель Госдепа Курт Волкер подчеркнул, что заявил о выгоде России от расширения НАТО. По словам представителя Госдепа, в странах альянса нет насилия, идет торговля и экономическое развитие. Представитель Госдепа также выразил надежду, что вслед на вступление Украины в НАТО не последует реакция от России. Он сказал, что Россия "в действительности получила выгоду от членства Эстонии, Латвии и Литвы".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что НАТО не планирует размещать в Европе новые системы с ядерным оружием. Однако в альянсе все же обсудят возможные меры реагирования на разрыв ДРСМД и разработку ракет Россией.

Кремль возмутили планы НАТО в Чёрном море.В Кремле негативно восприняли планы НАТО по проходу судов Украины через Керченский пролив

ИСТОЧНИК KP.RU

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