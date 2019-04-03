Итог матча Локомотив - Ростов: первый полуфинал Кубка России завершился вничью 2:2

СЕГОДНЯ 21:28 2019-04-03T21:28:17+03:00

В поединке был пенальти, назначенный после просмотра в системе видеоповтора

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В среду, 3 апреля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" прошел первый матч полуфинала Кубка России по футболу. "Локомотив" принимал на своем поле ФК "Ростов". Эта встреча стала первой в двухматчевой битве за право сыграть в финале турнира.

На 52-й минуте матча счет в поединке был открыт после точного удара Романа Еременко. Он мощно сыграл на добивании, пробив вратаря "Локомотива" Гилерме. И после этого хозяева поля стали активнее играть и на 67-й минуте встречи Антон Миранчук точным ударом со штрафного поразил ворота гостей. Он метров с 25 положил мяч точно "в девятку" ворот ростовчан.

На 83-й минуте после просмотра повтора системы VAR в ворота "Локомотива" был назначен пенальти. С которого мяч забил Ивелин Попов. А в следующей же атаке через пару минут мяч в свои ворота забил защитник "Ростова" Иван Новосельцев.

Ответный поединок полуфинала Кубка России пройдет в Ростове-на-Дону через месяц - команды сыграют на поле стадиона "Ростов Арена" 15 мая. Финальная кубковая встреча состоится 22 мая. Арена пока что еще не определена официально.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка России Локомотив - Ростов.

ИСТОЧНИК KP.RU