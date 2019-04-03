"Мы будем обжаловать решение суда!": адвокат Павла Мамаева о продлении срока ареста футболистам до 25 сентября

3 Апр 22:29 2019-04-03T22:30:54+03:00

"Мы будем обжаловать решение суда!": адвокат Павла Мамаева о продлении срока ареста футболистов до 25 сентября Фото: ТАСС

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В среду, 3 апреля, пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

При этом, защита в очередной раз просила отпустить спортсменов из изолятора под подписку о невыезде или домашний арест.

Адвокат Павла Мамаева, Игорь Бушманов, заявил Радио "Комсомольская правда", что решение суда будет обжаловано.

- Безусловно, решение суда подлежит обжалованию. Мы воспользуемся своим правом. Конечно, без каких-либо надежд. Наши доводы остались прежними. При этом позиция прокуратуры о необходимости продления меры пресечения никак не обоснована, - отметил Бушманов.

Также адвокат рассказал о состоянии Павла Мамаева, отметив, что тот "внешне бодр".

- Он старается поддерживать других собратьев по несчастью по этому делу. Конечно, каждый рассчитывал, что мера пресечения будет уменьшена, тем более для этого есть все основания, - добавил Бушманов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что прокурор по делу футболистов Кокорина и Мамаева находится под государственной защитой. Ранее Светлана Тарасова получала записки с угрозами от неизвестных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700998" frameborder="0"></iframe> В Москве начинается суд по делу Кокорина и Мамаева.Футболисты вангуют, кто станет чемпионом РоссииАлександр РОГОЗА

ИСТОЧНИК KP.RU