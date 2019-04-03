3 Апр 22:37 2019-04-03T22:43:01+03:00

Столтенберг поставил в один ряд Гитлера, Сталина и радикальных исламистов Фото: REUTERS

Генсек НАТО отметил, что врагов свободы надо сдерживать, а если это не срабатывает, то нужно сражаться

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и радикальных исламистов. Об этом он заявил в среду, 3 апреля, в ходе выступления в американском конгрессе.

- Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ* нельзя было бы победить диалогом, - отметил генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что врагов свободы надо сдерживать, а если это не срабатывает, то нужно сражаться.

По словам Столтенберга, одного только «желания мира» недостаточно. Необходимо увеличить расходы на оборону, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс будет вести диалог с РФ для решения вопросов контроля за вооружениям. Он подчеркнул, что "изолировать Россию никто не собирается".

*запрещенная в России террористическая организация

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701042" frameborder="0"></iframe> Кремль возмутили планы НАТО в Чёрном море.В Кремле негативно восприняли планы НАТО по проходу судов Украины через Керченский пролив

ИСТОЧНИК KP.RU