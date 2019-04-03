Столтенберг поставил в один ряд Гитлера, Сталина и радикальных исламистов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и радикальных исламистов. Об этом он заявил в среду, 3 апреля, в ходе выступления в американском конгрессе.
- Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ* нельзя было бы победить диалогом, - отметил генсек НАТО.
При этом он подчеркнул, что врагов свободы надо сдерживать, а если это не срабатывает, то нужно сражаться.
По словам Столтенберга, одного только «желания мира» недостаточно. Необходимо увеличить расходы на оборону, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс будет вести диалог с РФ для решения вопросов контроля за вооружениям. Он подчеркнул, что "изолировать Россию никто не собирается".
*запрещенная в России террористическая организация
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ИСТОЧНИК KP.RU