Российское посольство проверяет информацию об убийстве россиянина в Лондоне

СЕГОДНЯ 00:14 2019-04-04T00:22:47+03:00

Предположительно, наш соотечественник стал жертвой разбойного нападения в центре британской столицы

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Посольство России в Лондоне выясняет, действительно ли убитый на прошлой неделе в центре британской столицы мужчина был россиянином, как считает местная полиция.

Дипломаты поддерживают контакт с полицией и родственниками погибшего, проверяют наличие российского гражданства у погибшего. Если эта информация подтвердится, посольство окажет родственникам «все необходимое содействие и ожидает от британской стороны выполнения своих обязательств по консульским конвенциям», говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства.

Уточняется, что «предполагаемый российский гражданин» скончался от ножевых ранений 28 марта, причем по имеющимся сведениям, «жертва покушения не была случайной, и нападавшие действовали преднамеренно».

Ранее сайт kp.ru писал об этом случае. В минувший четверг, 28 марта, неизвестный нанес тяжелое ножевое ранение мужчине возле Центральной мечети Лондона. Пострадавший позже скончался в больнице.

«В целом хотели бы вновь обратить внимание граждан на новый всплеск насилия с применением холодного оружия на улицах Лондона. Только за последние 7 дней жертвами ножевых ранений стали 6 человек. У пяти потерпевших зафиксированы ранения разной степени тяжести, в том числе влияющие на качество дальнейшей жизни. Один из пяти пострадавших, по сообщениям полиции, находится в критическом состоянии», - отмечается в комментарии российской дипмиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU