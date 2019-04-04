Российское посольство проверяет информацию об убийстве россиянина в Лондоне
Посольство России в Лондоне выясняет, действительно ли убитый на прошлой неделе в центре британской столицы мужчина был россиянином, как считает местная полиция.
Дипломаты поддерживают контакт с полицией и родственниками погибшего, проверяют наличие российского гражданства у погибшего. Если эта информация подтвердится, посольство окажет родственникам «все необходимое содействие и ожидает от британской стороны выполнения своих обязательств по консульским конвенциям», говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства.
Уточняется, что «предполагаемый российский гражданин» скончался от ножевых ранений 28 марта, причем по имеющимся сведениям, «жертва покушения не была случайной, и нападавшие действовали преднамеренно».
Ранее сайт kp.ru писал об этом случае. В минувший четверг, 28 марта, неизвестный нанес тяжелое ножевое ранение мужчине возле Центральной мечети Лондона. Пострадавший позже скончался в больнице.
«В целом хотели бы вновь обратить внимание граждан на новый всплеск насилия с применением холодного оружия на улицах Лондона. Только за последние 7 дней жертвами ножевых ранений стали 6 человек. У пяти потерпевших зафиксированы ранения разной степени тяжести, в том числе влияющие на качество дальнейшей жизни. Один из пяти пострадавших, по сообщениям полиции, находится в критическом состоянии», - отмечается в комментарии российской дипмиссии.
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ИСТОЧНИК KP.RU