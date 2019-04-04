Венесуэла рассчитывает на помощь России в восстановлении энергоснабжения
Вице-президент и министр по планированию Венесуэлы Рикардо Менендес сообщил журналистам, что Каракас рассчитывает на то, что Россия поможет Боливарианской республике восстановить систему энергоснабжения.
Он также рассказал, что венесуэльское правительство ведет с Москвой переговоры по возможности заключить соглашение в сфере электроэнергетики.
«Мы обсуждаем энергетическую сферу, особенно в контексте саботажа в Венесуэле. В этом смысле сотрудничество с Россией поможет дать реальные ответы на вопросы, с которыми сталкивается наша страна в этой области», - сказал Рикардо Менендес.
Министр отметил, что у его страны есть опыт «противостояния прямой агрессии и атакам против энергосистемы», но готова принять помощь партнеров, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте Венесуэла пережила два крупнейших в своей истории массовых отключения электричества, из-за чего правительству несколько раз пришлось объявлять рабочие дни выходными, закрывать учреждения и школы.
Власти страны заявили, что причиной блэкаута стала кибератака на ГЭС «Эль-Гури», проведенная из Соединенных Штатов.
А 31 марта стало известно о новых атаках на венесуэльскую энергетическую систему.
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.
ИСТОЧНИК KP.RU