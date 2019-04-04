Венесуэла рассчитывает на помощь России в восстановлении энергоснабжения

СЕГОДНЯ 03:26 2019-04-04T03:32:52+03:00

Венесуэла пережила два крупнейших в своей истории блекаута Фото: REUTERS

Вице-президент страны сообщил, что Каракас ведет с Москвой переговоры по соглашению в сфере электроэнергетики

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Вице-президент и министр по планированию Венесуэлы Рикардо Менендес сообщил журналистам, что Каракас рассчитывает на то, что Россия поможет Боливарианской республике восстановить систему энергоснабжения.

Он также рассказал, что венесуэльское правительство ведет с Москвой переговоры по возможности заключить соглашение в сфере электроэнергетики.

«Мы обсуждаем энергетическую сферу, особенно в контексте саботажа в Венесуэле. В этом смысле сотрудничество с Россией поможет дать реальные ответы на вопросы, с которыми сталкивается наша страна в этой области», - сказал Рикардо Менендес.

Министр отметил, что у его страны есть опыт «противостояния прямой агрессии и атакам против энергосистемы», но готова принять помощь партнеров, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте Венесуэла пережила два крупнейших в своей истории массовых отключения электричества, из-за чего правительству несколько раз пришлось объявлять рабочие дни выходными, закрывать учреждения и школы.

Власти страны заявили, что причиной блэкаута стала кибератака на ГЭС «Эль-Гури», проведенная из Соединенных Штатов.

А 31 марта стало известно о новых атаках на венесуэльскую энергетическую систему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU