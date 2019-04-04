Пресс-службу госдепартамента США возглавила Морган Ортэгус

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-04T08:10:37+03:00

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В госдепе нашли замену ушедшей со своей должности Хезер Науэрт. Новым официальным представителем госдепартамента США стала Морган Ортэгус, которая ранее была экспертом телеканала Fox News по вопросам национальной безопасности. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео.

«Рад приветствовать Морган Ортэгус в качестве нового руководителя нашей пресс-службы. Ее опыт работы аналитиком разведки и сотрудником по связям с общественностью в вопросах внешней политики и национальной безопасности принесет пользу Америке», - написал госсекретарь США.

Он добавил, что теперь Ортэгус будет «вести нашу борьбу» и «защищать внешнюю политику» Соединенных Штатов.

«Добро пожаловать в нашу команду, Морган», - подытожил Помпео, проиллюстрировав твит снимком с новым лицом госдепа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущий «рупор» госдепартамента Хезер Науэрт, сменившая незабвенную Джен Псаки, уже нашла себе новую работу и больше не претендует на пост американского постпреда при ООН.

Последние несколько месяцев ее обязанности в госдепе исполнял Роберт Палладино.

Американские журналисты на брифинге в госдепе США поддержали коллег из России. А, так вы тоже из России? Этим всё сказано! Я продолжаю , - резко ответила представитель госдепартамента Хезер Науэрт. На что корреспондент телеканала CNN ответила, что российские журналисты просто задают вопросы, которые касаются их страны

ИСТОЧНИК KP.RU