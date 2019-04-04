США заявили, что продолжат давить на Германию по "Северному потоку-2"

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-04T08:41:05+03:00

В Вашингтоне до сих пор считают, что газопровод угрожает энергетической безопасности Европы

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Соединенные Штаты продолжат давить на Германию с целью изменить мнение властей относительно проекта "Северный поток-2". Такое заявление сделала руководитель отдела политического планирования Государственного департамента Кайрон Скиннер.

По ее словам, в Белом доме прекрасно понимают доводы ФРГ по строительству данного газопровода, однако не упускают возможность противопоставить им свои.

"Мы предлагаем странам ставить свои национальные интересы на первое место, однако это не означает, что мы не можем пытаться убеждать наших союзников думать иначе о своих интересах или же выстраивать свои интересы в соответствии с общими вызовами", - цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства, которая высказалась за проведение более глубоких обсуждений между Вашингтоном и Берлином.

Сайт kp.ru писал о том, что американцы на протяжении уже довольно долгого времени пытаются убедить Германию отказаться от участия в "Северном потоке-2". Главным аргументом является то, что республика якобы попадет в зависимость от российского газа.

В самом Берлине нашу страну считают надежным поставщиком энергоресурсов и не собираются закупать более дорогой сжиженный газ из США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU