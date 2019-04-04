2019-04-04T08:44:50+03:00
Наука

Австралийские ученые узнали, что чувствует умирающий человек

Большинство респондентов признавались, что не замечали никаких посторонних симптомов приближающегося конца
Елена АКИМОВА
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Ученые выяснили, что чувствует умирающий человекУченые выяснили, что чувствует умирающий человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Австралийские ученые ответили на вопрос, который мучает многих людей. Они узнали, что чувствует человек, находящийся на смертном одре. Расспросив несколько тысяч умирающих, они пришли к выводу, что если и есть предвестники скорой смерти, то ощущают их очень незначительное количество людей.

85% опрошенных отмечали, что не испытывают никаких посторонних симптомов. Либо они гораздо менее значительные, чем те, что приносит с собой болезнь.

В 13,3% случаев человек указывал на сильный стресс, вызванный усталостью. А 7,4% столкнулись с неприятными болевыми симптомами. Еще 7,1 процент опрошенных указал на потерю аппетита.

Многие отмечали, что характерным признаком смерти является то, что человека начинает мучить бессонница, появляются проблемы с дыханием и желудочно-кишечным трактом, а еще возникает чувство беспокойства, сообщает Пятый канал.

Ранее ученые из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете (NYU Langone School of Medicine) отметили, что момент умирания - если это можно теперь так назвать – нечто совершенно иное, чем люди считали прежде.

Оказывается, умершие некоторое время даже после официальной констатации смерти все еще находятся в сознании. И более того – они понимают, что они умерли и полностью чувствуют окружающий мир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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