Австралийские ученые узнали, что чувствует умирающий человек
Австралийские ученые ответили на вопрос, который мучает многих людей. Они узнали, что чувствует человек, находящийся на смертном одре. Расспросив несколько тысяч умирающих, они пришли к выводу, что если и есть предвестники скорой смерти, то ощущают их очень незначительное количество людей.
85% опрошенных отмечали, что не испытывают никаких посторонних симптомов. Либо они гораздо менее значительные, чем те, что приносит с собой болезнь.
В 13,3% случаев человек указывал на сильный стресс, вызванный усталостью. А 7,4% столкнулись с неприятными болевыми симптомами. Еще 7,1 процент опрошенных указал на потерю аппетита.
Многие отмечали, что характерным признаком смерти является то, что человека начинает мучить бессонница, появляются проблемы с дыханием и желудочно-кишечным трактом, а еще возникает чувство беспокойства, сообщает Пятый канал.
Ранее ученые из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете (NYU Langone School of Medicine) отметили, что момент умирания - если это можно теперь так назвать – нечто совершенно иное, чем люди считали прежде.
Оказывается, умершие некоторое время даже после официальной констатации смерти все еще находятся в сознании. И более того – они понимают, что они умерли и полностью чувствуют окружающий мир.
ИСТОЧНИК KP.RU