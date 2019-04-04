Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры бойца MMA

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-04T09:00:33+03:00

Ирландец вернулся в единоборства спустя всего девять дней после своего ухода

Изменить размер текста: A A

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор решил возобновить свою профессиональную карьеру в MMA спустя всего девять дней после того, как он сам же и объявил об уходе.

"Я хочу двигаться вперед вместе с моими поклонниками разных вероисповеданий и всех слоев общества. Религии призывают нас быть лучше. Это один мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне", - написал спортсмен в своем микроблоге в Twitter.

А ведь еще 26 марта он говорил о том, что уже заработал достаточно денег и теперь хочет уйти из спорта. Многие эксперты и фанаты бойца сразу заподозрили неладное, ведь в 2016 году Макгрегор выступал с аналогичным заявлением. Тогда ему понадобился всего день, чтобы отказаться от своих слов и вернуться в октагон.

Примечательно, что вскоре после очередного объявления об уходе ирландец начал активно оскорблять в соцсетях своего экс-соперника, россиянина Хабиба Нурмагомедова. Сайт kp.ru писал о том, что Макгрегор назвал чемпиона "маленькой крысой" и припомнил ему драку в Лас-Вегасе, после которой сам дагестанец и его команда были временно дисквалифицированы.

"Не бойся реванша, маленькая крыса. Ты будешь делать то, что тебе говорят, как всегда", - гласит одно из последних сообщений ирландца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699294" frameborder="0"></iframe> Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах.О своём уходе из спорта 30-летний ирландец написал в Twitter

ИСТОЧНИК KP.RU