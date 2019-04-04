Составлен рейтинг самых популярных у иностранцев российских городов

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-04T09:16:43+03:00

Чаще всего иностранные туристы приезжают в Москву, но интерес растет к Крыму и Иркутску Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Эксперты из аналитического агентства ТурСтат составили рейтинг самых популярных направлений, которые выбирают иностранные туристы в России. Всего за прошлый год в нашей стране побывало более двадцати миллионов иностранцев и большинство из них – более 5 миллионов человек – посетили Москву.

На втором месте по популярности Санкт-Петербург. В Северную столицу заглядывали 3,9 миллионов человек. А замыкает тройку лидеров Московская область, где побывали свыше двух миллионов гостей.

В пятерку популярных направлений вошли Краснодарский край и Крым. Показатели у регионов примерно одинаковые – около миллиона иностранных гостей.

Среди популярных областей оказались Приморье (650 тысяч туристов), Татарстан посетили 346 тысячи иностранцев, а в Иркутскую область приезжали 295 тыс.человек. Замыкает десятку лидеров Нижегородская и Владимирская области - более 200 тысяч человек.

Специалисты отмечают, что для Москвы и Санкт-Петербурга большой поток туристов – это привычное дело, а вот для других регионов страны в новинку. Наибольший рост зафиксирован в Крыму, Приморском крае и Иркутской области, пишет телеканал «360».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве откроют 17 новых отелей

Москва последовательно развивает туризм и прежде всего - его инфраструктуру. За последние годы в столице построено более 50 качественных гостиниц. В этом году будет открыто еще 17 отелей - в четыре раза больше, чем в 2018-м. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин

ИСТОЧНИК KP.RU