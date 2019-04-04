2019-04-04T09:16:43+03:00
Общество

Составлен рейтинг самых популярных у иностранцев российских городов

Первую строчку традиционно заняла Москва, а в десятку интересных городов вошли Крым, Приморье, Краснодар
Елена АКИМОВА
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Чаще всего иностранные туристы приезжают в Москву, но интерес растет к Крыму и ИркутскуЧаще всего иностранные туристы приезжают в Москву, но интерес растет к Крыму и ИркутскуФото: Олег ЗОЛОТО
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Эксперты из аналитического агентства ТурСтат составили рейтинг самых популярных направлений, которые выбирают иностранные туристы в России. Всего за прошлый год в нашей стране побывало более двадцати миллионов иностранцев и большинство из них – более 5 миллионов человек – посетили Москву.

На втором месте по популярности Санкт-Петербург. В Северную столицу заглядывали 3,9 миллионов человек. А замыкает тройку лидеров Московская область, где побывали свыше двух миллионов гостей.

В пятерку популярных направлений вошли Краснодарский край и Крым. Показатели у регионов примерно одинаковые – около миллиона иностранных гостей.

Среди популярных областей оказались Приморье (650 тысяч туристов), Татарстан посетили 346 тысячи иностранцев, а в Иркутскую область приезжали 295 тыс.человек. Замыкает десятку лидеров Нижегородская и Владимирская области - более 200 тысяч человек.

Специалисты отмечают, что для Москвы и Санкт-Петербурга большой поток туристов – это привычное дело, а вот для других регионов страны в новинку. Наибольший рост зафиксирован в Крыму, Приморском крае и Иркутской области, пишет телеканал «360».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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