2019-04-04T10:42:12+03:00
Общество

В Польше появится самый глубокий в мире бассейн

Его глубина будет 45 метров, а всего сооружение сможет вместить восемь тысяч кубометров воды
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Глубина бассейна составит 45 метров, это побьет рекорд итальянского 40-метрового сооружения. ФОТО: Польский культурный центрГлубина бассейна составит 45 метров, это побьет рекорд итальянского 40-метрового сооружения. ФОТО: Польский культурный центр
Изменить размер текста:

В Польше построят самый глубокий в мире бассейн. Его глубина будет 45 метров, а всего сооружение сможет вместить восемь тысяч кубометров воды. Чтобы оценить объем нужно знать, что обычный 25-метровый бассейн вмещает в 27 раз меньше. Об этом сообщает телеканал CNN.

Тренироваться в акватории смогут профессиональные аквалангисты, а еще сооружение привлечет всех интересующихся подводными тоннелями. Строители планируют соорудить внутри несколько переходов.

Тем кто не практикует погружение с аквалангом, но любит наблюдать за подводной жизнью, можно будет понаблюдать за аквалангистами из конференц- и тренажёрных залов, а также из гостиничных номеров с видом на воду.

Работы над спортивным объектом DeepSpot в городе Мщонув в самом разгаре. Открытие запланировано уже в этом году. Бассейн получит статус самого глубокого, потеснив итальянский 40-метровый объект. Но, судя по всему, долго удерживать звание самого глубокого этому бассейну не придется. В Великобритании в 2020 году запланировано строительство подобного сооружения, только его глубина составит 50 метров, пишет ФАН.

Сайт kp.ru писал, что объект будет доступен уже этой осенью/ Автором проекта является компания-создатель сверхпопулярных туннелей FlySpot, которые имитируют прыжок с парашютом в аэродинамической трубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщины и мужчины назвали главные качества друг друга
Пушков назвал "пустыми" угрозы США относительно членства Турции в НАТО
Человек-паук из «Мстителей» снимался без сценария из-за репутации спойлерщика
Алексей Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе
Охлобыстин готов спасти Зеленского в экстремальной ситуации
Госдума перенесла дату вступления в силу закона о хостелах
В МИД РФ отреагировали на сравнение Сталина с Гитлером и террористами
В Подмосковье семья отравилась угарным газом: пострадали четверо
В потребительскую корзину могут добавить витамины и минералы
Зеленский считает, что сможет вернуть Донбасс после победы на выборах
Разбившийся в Домодедово микроавтобус нелегально развозил пассажиров
Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости
Освобожденного под залог Карлоса Гона вновь поместили под арест
Семь человек погибли при взрыве в автомобильном туннеле в Китае
Составлен рейтинг самых популярных у иностранцев российских городов
Власти Венесуэлы инициировали уголовный процесс над Гуайдо
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры бойца MMA
США заявили, что продолжат давить на Германию по "Северному потоку-2"
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Появилось видео с места ДТП в Домодедово
Пресс-службу госдепартамента США возглавила Морган Ортэгус
Британский парламент принял закон о запросе новой отсрочки Brexit
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли шесть человек
Погода в Москве на 4 апреля 2019 года: воздух прогреется до +10
Польский генерал пригрозил России ядерным ударом в случае войны
Порошенко согласился с условиями Зеленского: «Стадион, так стадион»
ABC: Перед крушением в Эфиопии Boeing 737 MAX столкнулся с птицей