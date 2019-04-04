В Польше появится самый глубокий в мире бассейн

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-04T10:42:12+03:00

Его глубина будет 45 метров, а всего сооружение сможет вместить восемь тысяч кубометров воды

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В Польше построят самый глубокий в мире бассейн. Его глубина будет 45 метров, а всего сооружение сможет вместить восемь тысяч кубометров воды. Чтобы оценить объем нужно знать, что обычный 25-метровый бассейн вмещает в 27 раз меньше. Об этом сообщает телеканал CNN.

Тренироваться в акватории смогут профессиональные аквалангисты, а еще сооружение привлечет всех интересующихся подводными тоннелями. Строители планируют соорудить внутри несколько переходов.

Тем кто не практикует погружение с аквалангом, но любит наблюдать за подводной жизнью, можно будет понаблюдать за аквалангистами из конференц- и тренажёрных залов, а также из гостиничных номеров с видом на воду.

Работы над спортивным объектом DeepSpot в городе Мщонув в самом разгаре. Открытие запланировано уже в этом году. Бассейн получит статус самого глубокого, потеснив итальянский 40-метровый объект. Но, судя по всему, долго удерживать звание самого глубокого этому бассейну не придется. В Великобритании в 2020 году запланировано строительство подобного сооружения, только его глубина составит 50 метров, пишет ФАН.

Сайт kp.ru писал, что объект будет доступен уже этой осенью/ Автором проекта является компания-создатель сверхпопулярных туннелей FlySpot, которые имитируют прыжок с парашютом в аэродинамической трубе.

ИСТОЧНИК KP.RU