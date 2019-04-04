Зеленский считает, что сможет вернуть Донбасс после победы на выборах

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-04T10:51:23+03:00

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Прошедший во второй тур кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что сможет вернуть Донбасс в случае победы на выборах. По словам представителя партии "Слуга народа", для этого он готов использовать все доступные средства.

"Войну остановить невозможно. На войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии", - сказал Зеленский.

При этом шоумен подчеркнул, что во время событий начала 2014 года у Украины просто "отжали территорию", но тут же добавил - "это временно", передает "Радио Свобода".

Сайт kp.ru писал о том, что 31 марта 2019 года состоялся первый тур выборов президента незалежной. В результате в лидеры выбились Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, причем актер набрал почти вдвое больше голосов, чем его соперник. Второй тур избирательной кампании запланирован на 21 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU