2019-04-04T11:08:22+03:00
Экономика

В потребительскую корзину могут добавить витамины и минералы

Новый состав товаров, который войдет в обязательный минимум, планируют утвердить к 2021 году
Елена АКИМОВА
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В потребительскую корзину могут включить витаминные и минеральные комплексыВ потребительскую корзину могут включить витаминные и минеральные комплексыФото: Евгения ГУСЕВА
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В потребительскую корзину могут добавить витамины и минеральные комплексы. С таким предложением выступили представители ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи. Рассматривает идею Минтруд. Если нововведение утвердят, то стоимость витаминных комплексов, которые люди будут употреблять три месяца в год, добавят к общей сумме.

Обойдется дополнение в 604,8 руб. и сможет компенсировать недостаток витаминов и минералов в организме, укрепить здоровье потребителя. Увеличение стоимости потребительской корзины напрямую отразится на прожиточном минимуме. Этот показатель рассчитывается на основании необходимого набора продуктов, в таком случае он увеличится на 2 процента.

- Дополнение витаминами очень важно, так как большинство наших сограждан испытывают недостаток микронутриентов. В первую очередь людям не хватает витамина D и кальция, что влечет за собой проблемы с костной системой человека. Важно употреблять витамины группы В. Увеличение объемов овощей, фруктов, мясных и молочных продуктов не сможет в полной мере компенсировать образующийся дисбаланс, - комментирует газете «Известия» руководитель научного направления «Оптимальное питание» исследовательского центра Александр Батурин.

На сегодняшний день потребительская корзина на 50 процентов состоит из продуктов питания. Это 34 вида, которые объединены в 11 групп. Вторая половина – товары и услуги. Прожиточный минимум составляет 10 444 рубля.

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Что войдет в новую потребительскую корзину

Потребительская корзина должна быть пересмотрена к весне 2020 года. Чтобы расчеты, которые на ее основе закладываются в бюджет, были более актуальными. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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