2019-04-04T11:54:05+03:00
Звезды

Человек-паук из «Мстителей» снимался без сценария из-за репутации спойлерщика

Том Холланд неоднократно раскрывал фанатам сюжет фильма
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Тома Холланда лишили сценария "Мстителей"Тома Холланда лишили сценария "Мстителей"Фото: kinopoisk.ru
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Режиссеры фильма «Мстители: Финал» не дали актеру Тому Холланду, который исполняет роль человека-паука, прочитать сценарий. Авторы проекта побоялись, что артист заранее раскроет фанатам сюжет картины.

Создатели блокбастера, памятуя о том, что Холланд неоднократно выступал в роли спойлерщика, решили не раскрывать все нюансы сюжета даже ему, и вместо полного сценария выдали только его реплики.

Наполним, что в прошлый раз, переда показом фильма «Мстители: Война бесконечности» исполнитель Питера Паркера вышел на сцену и рассказал зрителям о судьбе своего героя. На что при этом рассчитывал артист неизвестно, возможно хотел привлечь внимание любителей комиксов, а может просто не смог сдержаться, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, во время пресс-тура «Войны бесконечности» Том Холланд давал интервью вместе с Бенедиктом Камбэрбетчем, которому постоянно приходилось перебивать коллегу, чтобы тот не увлекся и не сболтнул лишнего, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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