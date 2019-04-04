Финляндия закрепила за собой право на вступление в НАТО

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-04T12:24:07+03:00

Заявка на членство в альянсе пока не подавалась, однако такая возможность не исключается

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Финляндия остается внеблоковым государством, однако не исключает возможности вступления в НАТО. Такое заявление сделала глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению министерства иностранных дел страны Сари Раутио.

Накануне 70-летия со дня основания Североатлантического альянса она решила напомнить миру о том, что, хотя Хельсинки и не подавали заявку на членство в блоке, правительственный отчет о внешней политике от 2016 года предусматривает такое право.

"Внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО", - сказала Раутио.

По ее словам, сейчас Хельсинки на постоянной основе ведут политический диалог с альянсом и это позволяет государству продвигать свои собственные интересы в области внешней политики, безопасности и обороны. Также Финляндия принимает участие в обсуждениях операций НАТО по урегулированию кризисов, в частности, в Косово и Афганистане, передает РИА Новости.

В целом же сотрудничество с альянсом по программе "Партнерство ради мира" длится уже с 1994 года, однако доля противников вступления в блок (46%) среди граждан страны все еще выше, чем доля сторонников (23%).

Сайт kp.ru писал о том, что если Финляндия все же решит присоединиться к НАТО, то ее торгово-экономические отношения с Россией могут серьезно осложниться. Кроме того, возможна резкая милитаризация с обеих сторон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701042" frameborder="0"></iframe> Кремль возмутили планы НАТО в Чёрном море.В Кремле негативно восприняли планы НАТО по проходу судов Украины через Керченский пролив

ИСТОЧНИК KP.RU