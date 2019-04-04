2019-04-04T12:57:04+03:00
Экономика

ФНС рассказала о самых распространённых сферах деятельности самозанятых

Чаще всего индивидуальные предприниматели обеспечивают услугу перевозки пассажиров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ФНС рассказала о самых распространённых сферах деятельности самозанятыхФНС рассказала о самых распространённых сферах деятельности самозанятыхФото: Иван ВИСЛОВ
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Среди пользователей приложения «Мой налог», где регистрируются свою деятельность самозанятые, Федеральная налоговая служба определила самые распространённые сферы деятельности.

Среди самозанятых самой популярной деятельностью стала перевозка пассажиров (около 20%). Второе и третье месте заняли сдача квартир в аренду и консультирование, около 7% и 5% соответственно. Распространенным оказалось и программирование (2%).

Как передает RT, в пресс-службе ФНС отметили, что в качестве плательщиков налога на профессиональный доход на конец марта 2019 года зарегистрировались более 55 тысяч человек.

Напомним, что в ноябре прошлого года Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов о налогообложении самозанятых, которые считаются индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с принятыми документами, следующие десять лет (с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года), в четырех российских регионах будет идти эксперимент по введению налога на профессиональный доход. Речь идет о Москве, республики Татарстан, а также Московская и Калужская области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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