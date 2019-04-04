ФНС рассказала о самых распространённых сферах деятельности самозанятых
Среди пользователей приложения «Мой налог», где регистрируются свою деятельность самозанятые, Федеральная налоговая служба определила самые распространённые сферы деятельности.
Среди самозанятых самой популярной деятельностью стала перевозка пассажиров (около 20%). Второе и третье месте заняли сдача квартир в аренду и консультирование, около 7% и 5% соответственно. Распространенным оказалось и программирование (2%).
Как передает RT, в пресс-службе ФНС отметили, что в качестве плательщиков налога на профессиональный доход на конец марта 2019 года зарегистрировались более 55 тысяч человек.
Напомним, что в ноябре прошлого года Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов о налогообложении самозанятых, которые считаются индивидуальными предпринимателями.
В соответствии с принятыми документами, следующие десять лет (с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года), в четырех российских регионах будет идти эксперимент по введению налога на профессиональный доход. Речь идет о Москве, республики Татарстан, а также Московская и Калужская области.
ИСТОЧНИК KP.RU