Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах
В ходе состоявшейся в Токио встречи первых заместителей глав внешнеполитических ведомств Японии и России Такэо Акибы и Владимира Титова, РФ был выражен протест в связи с проведением российскими военными учебных стрельб в южной части Курильских островов.
«2 апреля мы выразили протест по дипломатическим каналам. Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции в отношении этих островов", - цитирует ТАСС информацию Министерства иностранных дел Японии.Тогда же, в российский МИД через посольство Японии в Москве был передан аналогичный протест.
Ранее сайт kp.ru писал, что в связи с проведением российских учений на островах Кунашир и Итуруп, в которых принимали участие 500 российских военных и 70 единиц техники, Токио направило Москве ноту протеста. В ней было подчеркнуто, что данные действия со стороны РФ якобы не соответствуют позиции стран в отношении данных островов и являются неприемлемыми.
Как Россия и Япония спорили о Курилах
ИСТОЧНИК KP.RU