Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-04T12:49:01+03:00

В японском МИД утверждают, что проведение учений имеет отношение к укреплению военного присутствия РФ в регионе

Изменить размер текста: A A

В ходе состоявшейся в Токио встречи первых заместителей глав внешнеполитических ведомств Японии и России Такэо Акибы и Владимира Титова, РФ был выражен протест в связи с проведением российскими военными учебных стрельб в южной части Курильских островов.

«2 апреля мы выразили протест по дипломатическим каналам. Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции в отношении этих островов", - цитирует ТАСС информацию Министерства иностранных дел Японии.Тогда же, в российский МИД через посольство Японии в Москве был передан аналогичный протест.

Ранее сайт kp.ru писал, что в связи с проведением российских учений на островах Кунашир и Итуруп, в которых принимали участие 500 российских военных и 70 единиц техники, Токио направило Москве ноту протеста. В ней было подчеркнуто, что данные действия со стороны РФ якобы не соответствуют позиции стран в отношении данных островов и являются неприемлемыми.

Как Россия и Япония спорили о Курилах 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU