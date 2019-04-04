Священников "новой" церкви заставляют молиться за победу Порошенко

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-04T12:49:13+03:00

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Священников неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) заставляют молиться за победу президента страны Петра Порошенко, который переизбирается на второй срок. Об этом рассказала заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроид.

"Оказывается, что из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах", - сообщила депутат.

По ее словам, сейчас команда Порошенко рискует потерять даже то, что уже имеет, поскольку использует "язык ненависти". Так, например, давление оказывается на бюджетные учреждения и воинские части, в которых многие проголосовали за другого кандидата на пост президента - Владимира Зеленского, передает "Эспрессо".

Стоит отметить, что сам Порошенко в день выборов 31 марта сразу после голосования отправился молиться, но не в православную УПЦ, как обычно, а в баптистский "Храм мира". Сайт kp.ru писал о том, что в это время там читал проповедь руководитель Совета Нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Порошенко посетил баптистскую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU