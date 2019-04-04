Фармкомпания Bayer на протяжении года подвергалась кибератакам

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-04T12:59:30+03:00

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Фармацевтический немецкий концерн Bayer на протяжении года постоянно подвергался хакерским атакам. Вредоносное программное обеспечение находилось прямо в системе компании как минимум до конца марта 2019 года. Специалисты считают, что его запустила хакерская группа Winnti, якобы работающая в интересах Китая.

"Наш центр по противодействию киберугрозам в начале 2018 года обнаружил признаки проникновения Winnti и запустил процесс анализа", - передает Bayerischer Rundfunk со ссылкой на представителя Bayer.

В компании подчеркнули, что никаких признаков утечки данных нет. Правоохранительные органы уведомлены о случившемся.

Сайт kp.ru писал о том, что немецкая Bayer является одним из мировых лидеров в химической и фармацевтической промышленности с объемом продукции около 47 миллиардов евро и наличием более 350 предприятий в различных странах.

ИСТОЧНИК KP.RU