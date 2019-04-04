2019-04-04T13:17:57+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский заявил, что не близок со "старыми политиками"

А вот в собственной команде кандидата в президенты Украины такие люди есть
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир ЗеленскийКандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский признался в том, что никто из "старых политиков" не близок ему по взглядам. Соответствующее заявление шоумен сделал в ответ на просьбу журналистов назвать трех таких людей в "политикуме" страны.

"Среди старых политиков таких нет. Среди моей команды - есть, но их больше, чем трое", - сказал Зеленский в эфире "Радио Свобода".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Зеленский предложил баллотирующемуся на второй срок президенту Украины Петру Порошенко провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".

Политик согласился, но рекомендовал оппоненту ознакомиться с правилами таких мероприятий. Также он отказался выполнять два других требования шоумена касательно предоставления справки от нарколога и извинений за "марионетку Коломойского".

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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