Зеленский заявил, что не близок со "старыми политиками"
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский признался в том, что никто из "старых политиков" не близок ему по взглядам. Соответствующее заявление шоумен сделал в ответ на просьбу журналистов назвать трех таких людей в "политикуме" страны.
"Среди старых политиков таких нет. Среди моей команды - есть, но их больше, чем трое", - сказал Зеленский в эфире "Радио Свобода".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Зеленский предложил баллотирующемуся на второй срок президенту Украины Петру Порошенко провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".
Политик согласился, но рекомендовал оппоненту ознакомиться с правилами таких мероприятий. Также он отказался выполнять два других требования шоумена касательно предоставления справки от нарколога и извинений за "марионетку Коломойского".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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