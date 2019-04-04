В Госдуме прокомментировали угрозу польского генерала о ядерном ударе по России

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-04T13:30:45+03:00

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Польша и страны Прибалтики, как члены НАТО, ведут агрессивную политику и сейчас выступают главными инициаторами грязеобливания в сторону России. Таким образом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который не исключил, что в случае «российской агрессии» страны Запада применят ядерное оружие.

«Россия ни на кого не собирается нападать. Она не агрессор, а миротворец. Мы не ведём агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом которой является, в том числе и Польша» - передает RT слова депутата.

По словам Красова, это «неудивительно, что такие изречения звучат из уст военного именно из Польши». Политик заявил, что «Польша и страны Прибалтики сейчас выступают главными инициаторами грязеобливания в сторону России». «Они двигаются в авангарде, продвигая интересы в первую очередь США. Польша — ярый пропагандист идей заокеанской страны именно в европейской части», - отметил он.

Напомним, что польский генерал пригрозил России возможностью ядерного удара, который может нанести НАТО в случае войны. Он также назвал Россию «главным врагом».

ИСТОЧНИК KP.RU