Меган Маркл отказалась рожать в «королевской» клинике

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-04T13:42:14+03:00

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Герцогиня Сассекская с нетерпением ожидает появления на свет наследника. Однако в отличие от других членов королевской семьи она планирует сохранить появление ребенка в тайне и не показывать новорожденного журналистам. В связи с этим Меган Маркл выбрала для родов больницу, которая расположена недалеко от ее дома в Виндзоре, а не госпиталь Святой Марии в Лондоне, где появились на свет дети Кейт Миддлтон.

Супруга принца Гарри хочет, чтобы роды проходили в спокойной обстановке, а для этого ей важно, чтобы ее на каждом шагу ее не преследовали навязчивые папарацци. Кроме того герцогиня не планирует показывать своего малыша публике, пока он немного не подрастет. И если Кейт Миддлтон показывала публике своих детей при выписке, когда им исполнялось всего несколько дней, то Меган Марл такой сценарий не устраивает, передает сайт «Свободная пресса».

Отметим, что традицию рожать в госпитале Святой Марии установила принцесса Диана, а Кейт Миддлтон последовала ее примеру. А вот Меган не готова поддержать семейный обычай. По словам Меркл, громкие и пышные роды не соответствуют ее взглядам на мир, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU