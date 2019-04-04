Путин принял израильского премьера Нетаньяху в Кремле

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-04T13:47:43+03:00

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. В четверг, 4 апреля, президент России Владимир Путин принял его в Кремле.

В пресс-службе администрации главы государства уточнили, что встреча началась с обсуждения вопроса возвращения останков тел пропавших без вести военных. Речь шла, в частности, об израильском солдате Захарии Баумеле, который погиб в 1982 году. Место его захоронение недавно было обнаружено российскими и сирийскими военными.

"Вы лично позитивно откликнулись, Вы лично дали поручение российской армии помочь в этом светлом деле. И сегодня вечером в Израиле пройдут похороны, в которых примет участие семья сержанта", - приводятся слова Нетаньяху на сайте Кремля.

Других подробностей переговоров пока нет, однако известно, что с российской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель премьер-министра Максим Акимов, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Сайт kp.ru писал о том, что 1 апреля Путин и Нетаньяху побеседовали по телефону, а уже на следующей недели стало известно о визите израильского политика в Москву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/637161" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Еврейском центре толерантности.Президент принял участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокадыДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU