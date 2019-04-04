Россияне рассказали, кто им нравится больше - Порошенко или Зеленский

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-04T14:09:58+03:00

Опрос ВЦИОМ показал, что около 63% наших соотечественников не симпатизируют ни одному из кандидатов в президенты Украины

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Почти треть опрошенных россиян (31%) призналась в том, что симпатизирует кандидату в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимиру Зеленскому, а вот в поддержку действующего главы государства Петра Порошенко высказался лишь 1% респондентов. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"Свою симпатию опрошенные аргументируют тем, что В.Зеленский лучше, чем П.Порошенко (20%). Еще 18% полагают, что он сможет исправить ситуацию для перемен к лучшему", - следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте ВЦИОМ.

По мнению 15% россиян, плюс Зеленского в том, что он представляет собой "новое лицо", а 11% респондентам нравится его молодость и энергичность. Нашлись и те, кто полагают, будто у шоумена получится наладить отношения с нашей страной (9%), однако большинство опрошенных не симпатизирует ни одному из кандидатов.

Сайт kp.ru писал о том, что позиция Зеленского по многим вопросам пока не совсем понятно. Так, изначально он собирался договариваться с Москвой по Донбассу, а теперь говорит лишь о войне и победе. Также артист предлагает создать антироссийский канал на русском языке и транслировать его не только на юго-востоке Украины, но и по всему миру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700572" frameborder="0"></iframe> Как украинцы относятся к итогам первого тура выборов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU