В МИД РФ прокомментировали попытку Вашингтона запретить Турции покупку С-400

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-04T14:26:44+03:00

Замглавы министра иностранных дел заявил, что США посылают месседж в Европе тем, кто мечтает о европейской автономии в военно-политических и оборонительных делах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы министерства иностранных дел заявил, что США посылают месседж в Европе тем, кто мечтает о европейской автономии в военно-политических и оборонительных делах

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Соединенные Штаты не стесняются ни в выборе средств, ни в подборе выражений для давления на союзников, поэтому нажим США на Турцию в этом смысле абсолютно не удивителен. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя заявление Вашингтона о том, что Анкара должна выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских зенитно-ракетных систем С-400.

«Хорошо известно, что сегодня США не стесняются в выборе средств давления на союзников по всем вопросам. Какую сферу ни возьми: у кого что покупать, с кем дружить, против кого вводить санкции, за кого и как голосовать и в каких странах, какие режимы демократические, а какие должны быть сброшены. Американцы не стесняются ни в выборе средств, ни в подборе выражений. Поэтому нажим США на Турцию в этом смысле абсолютно не удивителен», - сказал он.

По словам Грушко, в данном случае есть «явно выраженный экономический интерес». Министр пояснил, что Вашингтон крайне заинтересован в том, чтобы Турция, как и все другие союзники, закупала именно американское оружие, «именно для этого, а не чего-то другого они требуют увеличения до 2% военных бюджетов европейцев».

Замглавы МИД назвал такие заявления США «прямым месседжем тем в Европе, кто мечтает о европейской автономии в военно-политических и оборонительных делах». Он предположил, что в Вашингтоне скажут: «не надо мечтать, ребята, вы - платформа и не более».

Ранее в США уже заявляли, что хотят видеть Турцию в НАТО при условии отказа от системы С-400. Более того, в Пентагоне говорили, что Соединенные Штаты не теряют надежды уговорить Анкару купить американские комплексы Patriot вместо российских ЗРС. Тем не менее, Турция уже заявила о своем окончательном решении закупить С-400

ИСТОЧНИК KP.RU