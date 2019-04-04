2019-04-04T14:34:12+03:00
Происшествия

Самолет, летевший из Москвы в Гавану, экстренно сел в Осло

Причиной стало ухудшение здоровья пассажира
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Лайнер в ближайшее время сможет продолжить путь на КубуЛайнер в ближайшее время сможет продолжить путь на КубуФото: Олег УКЛАДОВ
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При выполнении рейса SU150 ШереметьевоГавана лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил незапланированную посадку в Норвегии. Причиной инцидента стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Узнав о том, что одному из находившихся в салоне стало плохо, командир корабля запросил экстренную посадку в аэропорту Осло. Как только самолет приземлился, на борт была вызвана бригада местных медиков и реаниматологов. Больному оказали первую медицинскую помощь.

Каково состояние пассажира сейчас не уточняется. Известно, что его сняли с рейса. А лайнер в ближайшее время сможет продолжить путь на Кубу, пишет ТАСС.

- После осмотра больного пассажира медиками и снятия с рейса самолет в ближайшее время вылетит в Гавану, - сообщил представитель авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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