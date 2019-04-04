В Киеве подорвали автомобиль сотрудника военной разведки

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-04T14:44:58+03:00

Украинские СМИ сообщают, что в результате инцидента пострадал сам "диверсант"

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В Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль марки Chevrolet Epic. В результате происшествия пострадал один человек. В отделении местной полиции уточнили, что инцидент произошел в ночь на четверг, 4 апреля.

"Около 2 часов ночи в Голосеевское управление полиции поступило сообщение, о том, что на улице Вильямса взорвалась машина. На вызов выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и врачи", - говорится в сообщении, опубликованном на странице правоохранителей в Facebook.

Согласно данным полиции, пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а интернет-издание "Украинская правда" уверяет, что речь идет о самом "диверсанте". Мужчина якобы хотел установить бомбу, однако она неожиданно сдетонировала. Автомобиль же принадлежал сотруднику военной разведки.

В Главном разведывательном управлении Минобороны Украины опровергли информацию о том, что владелец машины работает под их руководством, однако напомнили, что есть еще другие похожие ведомства, к которым он также может принадлежать.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Сайт kp.ru писал о том, что неделей ранее еще несколько взрывов прогремели на газовой заправочной станции в украинском городе Кропивницкий.

ИСТОЧНИК KP.RU