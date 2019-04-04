В ЕС одобрили безвизовый режим с Великобританией после Brexit

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-04T14:51:33+03:00

В новом законе говорится, что отказ в выдаче виз будет предоставлен только, если Лондон примет аналогичные меры для граждан Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новом законе говорится, что отказ в выдаче виз будет предоставлен только, если Лондон примет аналогичные меры для граждан Евросоюза

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Европейский парламент одобрил закон, согласно которому граждане Соединенного Королевства будут въезжать в страны Шенгенской зоны без визы после выхода из состава ЕС. За законопроект проголосовали 502 парламентария, 81 высказался против, воздержались 29 депутатов.

После Brexit британцы смогут оставаться в Шенгенской зоне без визы 90 дней в течение любых шести месяцев. Закон также описал Гибралтар как «колонию» Великобритании, что вызвало негативную реакцию Лондона.

В тексте принятого документа отмечено условие, согласно которому отказ в выдаче виз после Brexit будет предоставлен только в том случае, если Соединенное Королевство примет аналогичные меры для граждан Евросоюза.

Стоит напомнить, что в июле прошлого года, 4 марта, правительство Великобритании опубликовало полную стратегию выхода королевства из состава Евросоюза. Белая книга стала планом по выстраиванию будущих отношений между Лондоном и Брюсселем. Тогда Британия отметила план об отмене безвизового режима с ЕС.

Сегодня, 4 марта, парламент принял закон о запросе новой отсрочки Brexit. Ранее лидеры 27 европейских стран единогласно решили отсрочить выход страны из ЕС до 22 мая. Однако, велика вероятность того, что королевство покинет международное объединение без сделки уже 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU