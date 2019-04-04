Тело актера Алексея Булдакова доставили из Монголии в Москву

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-04T14:57:51+03:00

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Тело народного артиста России Алексея Булдакова, скончавшегося днем ранее в возрасте 68 лет, было доставлено из Монголии в Москву. Об этом сообщила представитель актера Ольга Кривенкова

"Да, тело было доставлено в Москву полтора часа назад и доставлено в морг. Сейчас идут приготовления к похоронам, точная информация будет известна позже", - сказала она.

Сайт kp.ru писал о том, что генерал российского кинематографа скончался 3 апреля в городе Улан-Батор, куда прибыл, чтобы отпраздновать день рождения друга. Смерть застала мужчину во сне. Причиной стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Согласно данным РИА Новости, прощание с Алексей Булдаковым состоится в понедельник, 8 апреля, в Доме кино. Союз кинематографистов просит похоронить исполнителя главной роли в "Особенностях национальной охоты" на Троекуровском кладбище, однако решение еще не принято.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701020" frameborder="0"></iframe> Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет

ИСТОЧНИК KP.RU