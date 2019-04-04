2019-04-04T16:08:28+03:00
Общество

В Госдуме назвали смерть Георгия Данелии невосполнимой утратой

Как заметил депутат Александр Шолохов, режиссер был «представителем старой классической школы» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуме назвали смерть Георгия Данелии невосполнимой утратойВ Госдуме назвали смерть Георгия Данелии невосполнимой утратойФото: Анастасия НОВИКОВА
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В Госдуме прокомментировали сообщения о смерти режиссера Георгия Данелии. Так, заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов назвал уход создателя культовых советских фильмов невосполнимой утратой.

При этом политик заметил, что Данелия был «представителем старой классической школы» и «принадлежал к плеяде лучших» кинематографистов в мире.

«Данелия - это <…> человек, который удивительным образом мог объединять печальное, грустное и веселое, радостное. Даже в его короткометражных фильмах всегда есть рядом со смехом печаль - на грани со слезой. Бесконечно жаль, это невосполнимая утрата», - сказал депутат в беседе с RT.

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Напомним, как писал сайт kp.ru, Георгий Данелия скончался ранее в четверг, 4 апреля, в одной из московских больниц. Ему было 88 лет. По словам вдовы режиссера, ее супруг умер от остановки сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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