В Госдуме назвали смерть Георгия Данелии невосполнимой утратой

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-04T16:08:28+03:00

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В Госдуме прокомментировали сообщения о смерти режиссера Георгия Данелии. Так, заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов назвал уход создателя культовых советских фильмов невосполнимой утратой.

При этом политик заметил, что Данелия был «представителем старой классической школы» и «принадлежал к плеяде лучших» кинематографистов в мире.

«Данелия - это <…> человек, который удивительным образом мог объединять печальное, грустное и веселое, радостное. Даже в его короткометражных фильмах всегда есть рядом со смехом печаль - на грани со слезой. Бесконечно жаль, это невосполнимая утрата», - сказал депутат в беседе с RT.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701228" frameborder="0"></iframe> Лучшие фильмы Георгия Данелии.Умер кинорежиссёр Георгий Данелия. Вспомним его лучшие фильмы

Напомним, как писал сайт kp.ru, Георгий Данелия скончался ранее в четверг, 4 апреля, в одной из московских больниц. Ему было 88 лет. По словам вдовы режиссера, ее супруг умер от остановки сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU