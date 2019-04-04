Порошенко согласился пройти тест на алкоголь и наркотики перед дебатами

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-04T16:30:15+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко согласился пройти сдать все необходимые анализы, в том числе на употребление наркотиков и алкоголя, в рамках подготовки к предвыборным дебатам, на которые его позвал оппонент, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», - внештатный советник Порошенко Олег Медведев.

Напомним, Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» для 70 тысяч зрителей. Позже лидер Незалежной согласился, но посоветовал оппоненту ознакомиться с правилами дебатов, которые должны проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Однако, представитель партии «Слуга народа» также требовал справка от нарколога и извинение за «марионетку Коломойского».

ИСТОЧНИК KP.RU