2019-04-04T16:30:15+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко согласился пройти тест на алкоголь и наркотики перед дебатами

Украинский президент сообщил, что будет ждать своего оппонента Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Порошенко согласился пройти тест на алкогольную и наркозависимость перед дебатамиПорошенко согласился пройти тест на алкогольную и наркозависимость перед дебатамиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко согласился пройти сдать все необходимые анализы, в том числе на употребление наркотиков и алкоголя, в рамках подготовки к предвыборным дебатам, на которые его позвал оппонент, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», - внештатный советник Порошенко Олег Медведев.

Напомним, Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» для 70 тысяч зрителей. Позже лидер Незалежной согласился, но посоветовал оппоненту ознакомиться с правилами дебатов, которые должны проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Однако, представитель партии «Слуга народа» также требовал справка от нарколога и извинение за «марионетку Коломойского».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чижов заявил, что газовая директива ЕС не мешает строительству «Северного потока - 2»
В Москве планируют увековечить память Георгия Данелии
В Госдуме назвали смерть Георгия Данелии невосполнимой утратой
Шахназаров о Данелии: «Всегда считал одним из главных своих учителей»
Вдова Георгия Данелии планирует похоронить его на Новодевичьем кладбище
Причина смерти Георгия Данелии: Кинорежиссер умер от остановки сердца
Глобальное потепление может негативно сказаться на существовании дельфинов
Конгресс США запросил налоговую декларацию Трампа
Цены на нефть перешли к слабому росту
Тело актера Алексея Булдакова доставили из Монголии в Москву
В ЕС одобрили безвизовый режим с Великобританией после Brexit
В Киеве подорвали автомобиль сотрудника военной разведки
Самолет, летевший из Москвы в Гавану, экстренно сел в Осло
В МИД РФ прокомментировали попытку Вашингтона запретить Турции покупку С-400
С "Байконура" стартовала ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-11"
Россияне рассказали, кто им нравится больше - Порошенко или Зеленский
Путин принял израильского премьера Нетаньяху в Кремле
Меган Маркл отказалась рожать в «королевской» клинике
Американцы оценили достоинства огуречного рассола и продают его за большие деньги
Европарламент утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС
В Госдуме прокомментировали угрозу польского генерала о ядерном ударе по России