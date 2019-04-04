В Москве планируют увековечить память Георгия Данелии

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-04T16:24:44+03:00

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В Московской городской думе прокомментировали возможность увековечения памяти режиссера Георгия Данелии, который скончался ранее в четверг, 4 апреля, в одной из столичных больниц.

Как заверил член комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, когда такое предложение поступит, Мосгордума обязательно его поддержит. При этом политик назвал Данелию «замечательным и величайшим человеком и кинорежиссером».

«Он был одним из столпов нашей кинематографии. <...> Уходит эпоха нашего отечественного кино. Я уверен, что предложение об увековечении его памяти поступит и от Союза кинематографистов, и "Мосфильма", поэтому, конечно, его память будет увековечена», - приводит слова Герасимова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Георгий Данелия скончался ранее в четверг, 4 апреля, от остановки сердца. Режиссеру было 88 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701228" frameborder="0"></iframe> Лучшие фильмы Георгия Данелии.Умер кинорежиссёр Георгий Данелия. Вспомним его лучшие фильмы

ИСТОЧНИК KP.RU