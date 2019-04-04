Помпео: в эпоху соперничества с Россией НАТО продолжит добиваться мира силой

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-04T17:01:02+03:00

По словам госсекретаря США, структура Североатлантического альянса «предназначена для расширения возможностей каждого союзников, а не подчинения»

Изменить размер текста: A A

Североатлантический альянс должен продолжать добиваться мира при помощи силы, особенно в условиях соперничества с великими державами – с Россией, Китаем и Ираном. Соответствующие заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

«В НАТО мы стремились добиваться мира посредством силы, и мы должны продолжать это дело, особенно в новую эпоху соперничества с великими державами - с Россией, Китаем и Ираном», - сказал он открытии в Вашингтоне заседание совета Североатлантического альянса на уровне глав МИД стран-участниц в четверг, 4 марта.

Госсекретарь отметил «единство позиций», которое, по его словам, страны-участницы продолжают соблюдать. Для доказательства своего высказывания он привел в пример «единогласную поддержку со стороны союзников» решения Соединенных Штатов в вопросе приостановки участи в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, что 2 февраля США приостановили участие в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения условий данного договора. Однако есть информация, что в Штатах начали производство ракет, запрещенных ДРСМД. Сайт kp.ru также сообщал, что Вашингтон планируют в 2019 году провести испытания ракет, которые уже более 30 лет запрещены договором РСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU