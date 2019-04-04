Научным сотрудникам в России повысят зарплату

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-04T17:25:27+03:00

Москва. Сотрудники исследовательского центра им. М. В. Келдыша. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В скором времени зарплаты ученых вырастут. Правительство направит на это 5,3 млрд. рублей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме того, порядка шести миллиардов будет вложено в развитие Национальной технической инициативы. Это программа поддержки особо перспективных отраслей, которые через 20 лет могут стать основой мировой экономики. Например, создание беспилотных летательных аппаратов и автомобилей, развитие возобновляемой энергетики и совершенствование медицины для продления человеческой жизни.

Также премьер отметил, что еще 3,7 млрд. рублей будет выделено для строительства и реконструирования важнейших научных центров. Это, в частности, ряд памятников архитектуры и книгохранилище Российской академии наук, пишет РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU