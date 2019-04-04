Ушаков: Путин и Нетаньяху «обстоятельно» обсудили тему Сирии

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-04T17:42:14+03:00

Однако израильский премьер не представил никакого плана на бумаге

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о состоявшихся ранее в четверг, 4 апреля, переговорах главы нашего государства Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По его словам, в ходе встречи политики «обстоятельно» и «в различных аспектах» обсудили сирийский вопрос. Однако председатель правительства еврейского государства не представил «бумажного» плана по урегулированию ситуации в арабской республике.

«Сирия обсуждалась очень обстоятельно в различных аспектах. Но бумажного плана не было», - приводит слова Ушакова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Израиля прибыл в Москву с кратким рабочим визитом, а вскоре в Кремле его принял президент РФ. Как отмечалось, встреча двух политиков началась с обсуждения вопроса возвращения останков тел пропавших без вести военных. В частности, речь шла об израильском солдате Захарии Баумеле, который погиб в 1982 году.

ИСТОЧНИК KP.RU