Ушаков: Путин и Нетаньяху «обстоятельно» обсудили тему Сирии
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о состоявшихся ранее в четверг, 4 апреля, переговорах главы нашего государства Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По его словам, в ходе встречи политики «обстоятельно» и «в различных аспектах» обсудили сирийский вопрос. Однако председатель правительства еврейского государства не представил «бумажного» плана по урегулированию ситуации в арабской республике.
«Сирия обсуждалась очень обстоятельно в различных аспектах. Но бумажного плана не было», - приводит слова Ушакова РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Израиля прибыл в Москву с кратким рабочим визитом, а вскоре в Кремле его принял президент РФ. Как отмечалось, встреча двух политиков началась с обсуждения вопроса возвращения останков тел пропавших без вести военных. В частности, речь шла об израильском солдате Захарии Баумеле, который погиб в 1982 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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