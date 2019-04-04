Захарова прокомментировала использование в японских учебниках Южных Курил

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-04T18:14:30+03:00

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Название Южных Курил в учебниках для японских школьников «исконными территориями Японии» является еще одним шагом официального Токио, который нацелен на пропаганду своей позиции по проблеме мирного договора. Соответствующие заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге в четверг, 4 апреля.

«Мы обратили внимание на опубликованный министерством образования, культуры, спорта и науки Японии пресс-релиз о введении с 2020 года новой редакции учебников для младшей школы, где используется абсурдная формулировка об "исконной принадлежности" Южных курил Японии. Мы рассматриваем это как еще один шаг официального Токио, нацеленный на пропагандистскую раскрутку известной позиции по проблеме мирного договора, прямо противоречащей общепринятой оценке итогов Второй мировой войны», - сказала Захарова.

Напомним, что 26 марта правительство Японии поручило обозначить в учебниках для 3-6 классов юг Курил, а также острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), как свою «исконную территорию». Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал данную позицию Токио «фальсификацией истории» и отметил, что «подрастающее поколение будет дезориентировано».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/605619" frameborder="0"></iframe> «Курилы: русская земля от «А» до «Я».«Курилы: русская земля от «А» до «Я» - это фильм по итогам экспедиции «Комсомольской правды» и Русского Географического Общества на Курильские острова в 2014 году

ИСТОЧНИК KP.RU